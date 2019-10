Kuidas käiks teie peres elu, kui tuleb üle kahe ööpäeva läbi ajada elektri ja veeta? Just sellise kogemus võrra on tuhanded Eesti pered nüüd rikkamad. Konkurentsiamet algatas ulatuslike elektrikatkestuste pärast Võrumaal Eleringi suhtes järelevalvemenetluse. Uuritakse, kas nii ulatusliku elektrikatkestuse tekkimist oleks saanud vältida? Praeguse seisuga on ju kuni 7000 majapidamist endiselt elektrita! Sulavad sügavkülmikud nii kodudes kui kauplustes. Setodele viidi Harjumaalt generaatorid, mis vähemalt joogivee majapidamisse tõid.