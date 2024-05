Kas te mäletate, millised olid Eesti inimeste ootused, kui Eesti 20 aastat tagasi Euroopa Liiduga ühines?

Ennekõike loodeti, et elu läheks paremaks. Just see on see, mida loodeti Euroopa Liidult ja elu on läinud paremaks. Meil on majandus kaks korda tõusnud, meie eksport läheb siseturule, oleme saanud üle 20 miljardi euroraha. Nii et ma usun, et vabadus ja parema elu tunnetus oli see, mida inimesed ootasid. Kui nüüd siin viimase nädala jooksul on ka inimestelt küsitud, et mida Euroopa Liit on neile andnud, siis tihti on esimene vastus – vabadus. Vabadus liikuda, vabadus tegutseda, vabadus minna õppima, see on ikka täitsa teistmoodi elu.

Samas tuleb tunnistada, et 20 aastat tagasi lahendas Euroopa Liit ikka hoopis teistsuguseid probleeme kui praegu, mil me räägime rohepöördest ja sõjast. 20 aastat tagasi ei rääkinud sellest mitte keegi.

Oleks võinud rääkida. Teemad on ju samad – energiajulgeolek, meie enda kaitseinvesteeringud, aga 20 aastat tagasi oli tõesti teine olukord. Eesti sai nii Euroopa Liitu kui NATOsse. Meil oli kindlustunne, et oleme tagasi läänes, kus on meie õige koht. Euroopa Liit ju muutus selle laienemisega ka ise. Kui sul tuleb kümme riiki juurde, 15 riigi pealt 25 peale, siis võtab selle toimimahakkamine ikkagi omajagu aega. Aga selle me oleme minu arvates küll edukalt ära teinud.