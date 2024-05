VABA AKADEEMIA Robin Gielen: «Seened rahvameditsiinis: teadmus ja teadmatus ehk mida ütleb teadus?»

Kuigi seeni on meditsiinis sihipäraselt kasutatud juba pea sajand, on meil siiski leida poelettidelt "toidulisandi" sildi all seentel põhinevaid preparaate. Kuigi nende müüjad viitavad tihti eri teadusartiklitele ja räägivad nende imevõimest, esineb väidetes tihti fakti- või tõlkevigu või lihtsalt uuringutulemuste ületõlgendamist. Ökoloogiliste katsete kitsaskohtade ja tõlgendamisprobleemide üle arutleme hariliku kedristõlviku (Cordyceps militaris), lõvilakk-korallnarmiku (Hericium erinaceu) ja musta pässiku (Inonotus obliquus) näitel.