VABA AKADEEMIA ⟩ Hardo Pajula: "Korporatiiv- ja kontrakultuur"

Eesti lugejatele on Charles Eisensteini ideed tuttavad tema 2021. aastal Swedbanki sarjas ilmunud raamatust "Kliima. Uus lugu". Minu jaoks on Eisensteini minek poliitikasse märk sellest, et kontrakultuur on Kennedy valimiskampaanias poliitilisse peavoolu välja murdmas. See on märkimisväärne sündmus, mis väärib eraldi loengut."