Keskerakondlased lubavad tasuta lasteaiakohta ja soodustusi eakatele

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et erakonna valimisloosung võtab kokku erakonna tehtu Eestimaa omavalitsustes, riigikogus ja valitsuses, aga ka tulevased eesmärgid ning annab ühtlasi edasi sõnumi, et valima minek on õige käik, sest igaühe hääl võib muuta palju.

«Keskerakond on teinud mitmeid otsuseid, mille osas on tihti tulnud oponentidelt palju kriitikat ja leitud, et see pole teostatav või vajalik. Olgu selleks Tallinnas näiteks tasuta ühistransport või Reidi tee ehitus, aga üldisemalt ka erakorralised pensionitõusud või tulumaksuvabastuse suurendamine 500 euroni. Täna võime kindlalt öelda, et need on olnud mitte ainult julged, aga ka õiged käigud ja meil on neid varuks veel palju,» lubas peasekretär.

Ta lisas, et Keskerakonna kandidaadi poolt hääletamine on vajalik ning õige käik, kui soovitakse näha stabiilset kodukoha arengut, tugevat ja kogenud meeskonda ning uusi ideid. Ta tõi välja, et just Keskerakonna eestvedamisel tõsteti omavalitsuste tulubaasi, mis on võimaldanud investeerida kodukoha kiiremasse arengusse ning eraldatud kriisiabi omavalitsustele paremaks toimetulekuks.

«Maailmas on palju näiteid, kus üks väike käik on muutnud mõne sündmuse või lausa ajaloo kulgu. Ka Eesti inimeste valik 17. oktoobril ei ole ainuüksi valik selle üle, kes lükkab talvel lund ja suvel niidab, vaid annab signaali ka selleks, millist Eestit me näha tahame ja millist ka tegelikult näeme,» lõpetas Hanimägi.

Lubatakse tasuta lasteaiakohta

Tasuta lasteaiakoht, vaesuse vähendamine, kiirem asjaajamine kohalike omavalitsustes, hea haridus ning täisväärtusliku elu võimaldamine kõikjal Eestis - nendele põhimõtetele toetutakse kohalike omavalitsuste valimistel, ütles Keskerakonna juhatuse liige ja valimisplatvormi toimkonna juht Jaak Aab.

«Toetame pikaajalise hoolduse süsteemi uuendamist. Vähendame inimeste omaosalust hooldusteenuste tasumisel ning rajame kogukondlikud teenusmajad vanemaealistele ja teistele abi vajavatele inimestele. Võimaldame eakatel elada võimalikult kaua oma kodus,» rääkis ta.

Aabi sõnul on oluline hoida eakaid ühiskondlikult aktiivsetena ja laiendada neile mõeldud vaba aja veetmise võimalusi. «Loome eakatele ja vähekindlustatud inimestele soodustusi kultuuri- ja huvitegevuses osalemiseks ning tagame pensionäridele tasuta ujulakasutuse,» loetles ta.