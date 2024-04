OTSE POSTIMEHEST Millised on erakondade väljavaated Euroopa Parlamendi valimiste varjus? Stuudios on Tõnis Saarts ja Martin Mölder

Erakondade toetusnumbreid on viimased paar kuud iseloomustanud pigem stabiilsus. Suuri muutusi või trende märgata ei ole. Mida aeg edasi, seda tõenäolisem, et Isamaa suudab säilitada oma hea positsiooni ning et Reformierakond jääb raskustesse oma toetuse taseme taastamisega, sest mida kauem mingi positsioon kestab, seda enam see kinnistuda jõuab. EKRE ja Keskerakond on samuti oma praeguses toetuse tasemes kinni, samas kui Eesti 200 on pikaajaliselt liikunud pigem allapoole ja sotsid pigem üles. Varsti saabub erakondade jaoks tõehetk Euroopa Parlamendi valimiste näol. Selles võitlustules on Riigikogu valimistega võrreldes paremas positsioonis on sotsiaaldemokraadid ja halvemas positsioonis Isamaa.