Homses Arteris: Urmo Aava avab Rally Estonia telgitaguseid ja kirjeldab ralli korraldamisega seotud ootamatuid üksikasju

Ta ei taha, et Eestit maailmas tutvustav ala muutuks sama steriilseks, nagu on muutunud ringrajasõit. Seepärast oligi Rally Estonia rada sõitjatele tehtud raskeks, räägib ta.

Endine kuulsuste ihukaitsja Nathan Popa kolis New Yorgist Eestisse, sest avastas, et see on maa, kus kohtab veel tõelist klassikalist ilu. Nüüd püüab ta isa eeskujul kunstile pühendununa jäädvustada seda ilu oma fotodel ja videotes.