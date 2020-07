Värske Postimees ⟩ Tallinna suurhaiglas eiras personal sanitaarnõudeid

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juht Aigar Kallas märgib Postimehele antud pikemas intervjuus, et paberipuidu hind on pooleteise aastaga kolmandiku võrra langenud. Samuti ütleb ta, et 2015. aastal mitmes Euroopa riigis alguse saanud üraskite epideemia on nüüd jõudnud ka Eesti metsadesse, ning seegi mõjutab puidu hinda.