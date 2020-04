Terviseametil on plaan Kuressaare haigla ülekoormuse leevendamiseks suunata viiendik ravialuseid üle teistesse haiglatesse. Kuressaare haigla juhtkonna arvates on aga üleviimiskava tarbetu, kuna haiglas on 14. aprilli seisuga veel kolmkümmend vaba voodikohta.