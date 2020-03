Ja nüüd, armsad sõbrad, midagi kehale ja vaimule! Jätkame koduse immuunsuskokteiliga. Kõige tähtsamad vitamiinid on hetkel B ja C. Õppige ära ja tehke järele! Tänase kokteili nimi on nädalavahetuse jaoks ettehoolduslik «Ei mingit musitamist»!