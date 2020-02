Kuidas korraldada pidusid, mis elavad rahva mälestustes aastaid? Kindlasti on Kanal 2 sünnipäevapeod ühed legendaarsemad. Miks? Seal pakuti alati palju süüa, lauad olid lookas, jooki voolas klaasidesse hommikuni ja esinejad olid parimad. Ehk kui olete külaliste vastu lahke ja ei koonerda on hea pidu garanteeritud. Kas on ehk peale selle veel midagi vaja ?