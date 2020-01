Kuidas sünnivad eesti pop-lood, mis jõuavad üksikute väljavalitute hulka, mis kõlavad sel aastal Eesti Laulu poolfinaalides? Tuleb välja, et vahel võib kõik alguse saada telefoni diktofonile salvestatud laulujupist, mis on saadetud õigele inimesele. Marika Rodionova ehk artistinimega SHIRA just nii tegigi.