Kuidas sünnivad tänapäeval pop-lood? Näiteks sellised, mis auväärt žürii poolt on valitud ka Eesti Laulu poolfinaali. Karl-Ander Reismann on 26-aastane muusikaprodutsent, kellel on Eesti Laulu võistlustules lausa neli laulu. Üks neist on Rasmus Rändvee lugu «Young»