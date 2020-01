Soomlased ja saun, need käivad kokku nagu sukk ja saabas. Samas armastab ka eestlane end saunarahvaks pidada. Millised on kahe naaberriigi saunakommete peamised erinevused ja milliseid ühiseid jooni võib leida? Sel teel on meile abiks armastatud lastekirjanik Mika Keränen, kellel jagub kogemusi saunatamisest nii siit- kui sealtpoolt lahte.