Tegevus toimub Brüsselis Galerie de la Reine-il ehk valitsejate galeriil. See on ehitatud Itaalia stiilis passaažina. Butiikidega täidetud tänavat katab klaaskuppel. See on meelispaik nii kohalikele, turistidele kui ka Belgia kuningaperele, kes ostab oma šokolaadid just siit.