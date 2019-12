Rahandusminister Martin Helme ütles Postimehele, et ta teab üht riigisaladust, mis ütleb justkui Eesti kaitse üks olulisi osi ehk Kellavere radar tegelikult ei tööta. Hiljem aga ütles Helme, et see on tegelikult kuulujutt ja ta pole riigisaladust lekitanud.