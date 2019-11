Hõbelusika on konkurss, kus žüriiks on sööjad ja mitte tippkokkad! Hindeid annavad ettevõtjad, reklaamiinimesed, kunstnikud, õpetajad ja paljud teised sööginautijad. Hõbelusika saab kokk, kes suudab teha süüa rahvale ehk oma kundedele, mitte koolitatud gurmaanidele. Tänavu võitis Hõbelusika konkursil parima peakoka tiitli Kaido Metsa. Mees, kelle põhimõtteks on, et toit peab tulema võimalikult meie ligidalt. Tooraine korjatakse metsast, rannaäärest ja niitudelt.