Aastakümneid Eesti murdmaasuusatamise lahutamatuks osaks olnud Mati Alaver mõisteti süüdi dopingu tarvitamisele kallutamises ning kohus mõistis Alaverile tingimisi vangistuse. Osade arvates on aga Alaver dopinguga juba ammu tegelenud ja see, mis hetkel avalikkusele teada on, see võib olla kõigest jäämäe tipp.