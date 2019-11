Tänavuseks aasta isaks kuulutati Tallinnas Estonia kontserdisaalis toimunud pidulikul tseremoonial kahe lapse isa Arvi Karotam. Iga lapse silmis on tema hea isa see, kes aasta isa tiitlit väärib ning isadepäeval on suurepärane võimalus seda oma isale öelda. Ilusat isadepäeva!