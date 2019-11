Kas mehe au on võrdne naise auga? Kas kaasaja ühiskond on pöördunud meeste vastu? Sellistel teemadel arutleti Tallinna Õpetajate majas peetud isadepäeva konverentsil. Isadepäev on tulekul, nii, et siis viimane aeg rääkida veidi rohkem meestest.