Inimene on küttimisega tegelenud aegade algusest saadik. Nii on ka Eestis hulk jahipidajaid, kes oma söögilauale metsast lisa hangivad. Ehk tuleb see mõnele üllatusena, aga Eestis tegutseb ka umbes 500 jahinaist ning suur hulk neist kogunes sel nädalavahetusel Saaremaale.