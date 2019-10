Taimetoit aitab kaalust maha võtta, kuid juba viiendal taimetoidupäeval käib algajatel toit suus ringi nagu silo. Paljud kurdavad, et tunnevad end lehmana, kes mäletseb. Kuidas vabaneda veisetundest? Kuidas maitsestada taimetoitu nii, et see oleks enam kui silo?