Ka 21. sajandil võib surra toidumürgitusse! Listeeriabakter on nakatanud Eestis üheksat inimest, kellest kaks on tänaseks surnud. See on omavahel konflikti viinud Veterinaar- ja toiduameti ning Eesti ühe suurima kalatööstuse M.V. WOOL. Mida teha, et bakterirünnak peatada ja kas kalaletid ikka jäävad meie kauplustes sama rikkalikuks kui praegu?