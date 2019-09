73-aastane USA näitleja Sylvester Stallone on mänginud oma elus rolle, mis on saanud sõna otseses mõttes legendideks. Olgu selleks siis poksija Rocky Balboa või Vietnami sõja veteran John Rambo. Stallone´i fännidel on sel nädalal põhjust rõõmustamiseks. Legendaarne Rambo on tagasi ja valmis viimaseks lahinguks!