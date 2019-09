Kõrgkoolide tasuliseks muutmine on üks võimalik lahendus praegusele olukorrale, mil kõrghariduse rahastus ei ole jätkusuutlik. Kuigi kõrgkoolidel on riigiga kokkulepe, et rahastus kasvab igal aastal 5%, pole riik seda lubadust pidanud. Nüüd kaaluvadki ülikoolid õppemaksu kehtestamist.