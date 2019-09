Uus kooliaasta on alanud ja paljudel lapsevanematel on huulil taas üks sõna: ATKO. Ja ikka sellepärast, et jällegi on bussifirma jätnud inimesed peatusesse pika ninaga seisma ja paljud nendest on kuidagi kooli ja koju saada üritavad koolilapsed. Reporter käis uurimas, miks Atkoga liinilepinguid ei lõpetata ja veel enam, miks sõlmitakse uusi?