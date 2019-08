Mis tunne läbib teid, kui teile helistab kohtutäitur? Et see tunne oleks meeldiv, pakuvad kohtutäiturid võlgnikele tasuta õigusabi veel augustis. Täiturid tulid kokku ning korraldavad kampaaniat, sest näevad, et inimesed, kes võlgade hammasrataste vahele jäänud, vajavad nõustamist ja õigusabi.