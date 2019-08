Politsei kontrollis taas turvavööde kasutamist maakonna liinibussides ja pidi tõdema et reisijad pole väga kohusetundlikud oma elu ja tervise eest hoolitsema! Maanteeamet on rõhutanud, et bussijuhid peaksid turvavööde kinnitamise vajalikkust reisjatele meelde tuletama ja suurem osa bussijuhte seda ka teeb.