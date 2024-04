Uue europarlamendi võtmeküsimuseks saab julgeolek ja Euroopa Liidu oma kaitsevõime. Kuidas ehitada üles Euroopa kaitsmine nii, et see sobituks nii NATO kui liikmesriikide kaitsekavaga ja millise nipiga lükata käime sõjatööstus Euroopas, sellest räägime Postimehe julgeolekudebatil TÜ Narva kolledžis neljapäeval kell 15.00. Kohal on Urmas Reinsalu (Isamaa), Rainer Saks (Parempoolsed), Jaak Madison (EKRE), Yoko Alender (Reformierakond), Janek Mäggi (Keskerakond) ja Katri Raik (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).