President Kersti Kaljulaidi poolt USA mainekale ajakirjale Foreign Policy antud EKRE vastane seisukoht on tekitanud teravat vastukaja. Peaminister Jüri Ratas ütles Reporterile, et kedagi Eestis vihata pole mõistlik ja riigi juhid peaksid arvestama, et igal nende lausel ja sõnal on suur kaal.