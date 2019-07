Tänane Äripäev kahtlustab, et peaminister Jüri Ratas ja riigi peaprokurör Lavly Perling leppisid kokku Keskerakonda soosivates kohtuotsustes, et nimetada Perling pärast tema ametiaja lõppu uuesti samale kohale. Lavly Perling ja Jüri Ratas annavad aru, kas kahtlustel on alust.