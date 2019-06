Laulja Brigita Murutar kooselu kittarrimängija ja laulukirjutaja Paul Neitsoviga oli paljudele rõõmsaks eeskujuks. Brigita teatas aga üllatuslikult aasta alguses, et jätkab oma elu hoopis üksikemana. Aeg aga muutub. Nüüd on noored taas jälle koos. Kasvatavad last ja löövad laulu. Ületatud on ka Pauli vaevanud kasiinosõltuvus.