Tartust pärit Gabriela Kivimägi alustas sügisel kooliteed EBS-is ja nüüd on esimene aasta läbitud. Erialaks on ettevõtlus ja ärijuhtimine .Gabriela jaoks on kõik super põnev. Näiteks ühel päeval läks ta Suvereporteri ilmateate salvestuselt otse mikroökonoomika eksamile!