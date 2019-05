Kohus kuulutas Pärnust pärit Sten Ander Kase kohtuotsuse mittetäitmise eest tagaotsitavaks. Ei ole aga just tavaline, et tagaotsitav kurjategija kutsub endale ise politsei ja hakkab siis politseile vastu. 18-aastane kurjategija laskis aga enda kinninabimist ka mobiiliga filmida, et hiljem juba monteeritud klipp sotsiaalmeediasse riputada.