Eurovision Odds ennustustabelis 17. kohale tõusnud Eesti eurolaulja Victor Crone on finaali eel langenud mitu kohta. Crone'i ennustatakse tabelis nüüd hoopis 22. kohale Valgevene esindaja Zena järel. Võimalus, et Victor võidab Eurovisiooni võistluslooga "Storm", on ennustuste kohaselt alla ühe protsendi.