Siseminister Mart Helme lubas infotunnis peaministri kohuseid täites selle peale mürki võtta, et alkoholiaktsiiside langetus tuleb veel enne 1. juulit. Üldiselt kujunes aga kahetunnine Riigikogu infotund teravaks sõnalahinguks, mille käigus teatas Helme, et ta on üks väheseid inimesi Eestis, kes jagab midagi välispoliitikast, et sõnavabadusega pole Eestis probleeme ja et enamik saalis istujaid elavad üleeilses maailmas.