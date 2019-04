Kas teie pere on peale valimisi muutnud oma poliitilisi eelistusi? Värske uuring ütleb, et osad inimesed on oma arvamust muutnud. EKRE reiting on langenud, Reform on tõusnud ja eelistatuimaks peaministriks on tõusnud Kaja Kallas, mitte Jüri Ratas.