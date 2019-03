Keskerakonna, Konservatiivne Rahvaerakonna ja Isamaa võimukõneluste nädal on seljataga. Kuigi majandusteemade üle on arutletud, pole poliitikud läbirääkimiste tulemustest veel soovinud rääkida. Hetkel on laual keskkonda puudutavad küsimused.