Möödunud aastal müüdi Eestis hinnanguliselt õlut 74 miljonit liitrit. Pärast aktsiisitõuse on see number kõvasti kukkunud. Ometigi leiab mõni Eesti õlletootja, et nüüd on aeg kasvamiseks! Tallinnas Noblessneri linnakus avati üle 5 miljoni euro maksnud Põhjala pruulikoda. Tekib õigustatud küsimus - kuhu see õlu kõik müüakse?