Eesti Ekspress paljastas, et Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhtfiguuri Rainer Vakra ülikooli lõputöö on suure tõenäosusega plagiaat. Kuigi ajalehes on must-valgelt välja toodud, kuidas ta on teist tööd kopeerinud ja omastanud teise üliõpilase uurimuse, leiab Vakra ise, et tema süü piirdub kõigest liigses juhendajate usaldamises ja väheses viitamises. Mitmete poliitikute hinnangul pole Vakral peale sellist uudist enam kohta poliitikas.