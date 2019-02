Reporter suundus Londonisse, et vaadata, millist elu elavad eestlased Ühendkuningriigis. Eesti ärimehed ei lase end Brexiti segadusest häirida ja teevad suuri jõupingutusi, et oma tooteid inglise turule müüa, mis on jätkuvalt maailma suuruselt viies majandus. Reporter Marian Võsumets uuris, mis asju eestlased Londonis ajavad ja milliseid samme astuda, et suurlinnas edukaks saada.