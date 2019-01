Raivo E. Tamm, Andrus Vaarik, Mart Sander, Anu Saagim - need on vaid mõned uued tulijad poliitikasse. Kõigi nende poolt saab oma hääle anda juba 3. märtsil! Aga, kui lihtne on näitlejaande või ilusa lauluhääle toel Riigikokku purjetada? Uute tulijate võimalusi uurib Ingrid Sembach-Hõbemägi.