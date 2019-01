Eesti riimimaastikule on tekkinud uus nimi. Kanal kahe «Õhtu» saatejuht Jüri Butšakov. Jüri ja Beebilõusta räpilugu «Hommik» on saanud nädalaga hitiks. Seda on YouTube´is vaadatud üle 100 000 korra! Kas Jüri vahetab nüüd ametit?