Jätkame rubriigiga «Lõplik tõde», kus vaatame üht meie idanaabri meedias kajastatud uudist ja lisame sellele omalt poolt veidi värvi, kuigi nii mõnigi kord on need lood juba ise piisavalt värvikad. Nüüd on «Lõplikus tões» põhjust rääkida aastavahetusest rindejoonel Ukrainas.