Reporter on taas spordilainel ja juba üle kümne aasta paneme alguses võimatuna tunduva ülesande ette inimesed, kes pole vastavate spordialadega kokku puutunud. Seekord võetakse ette teekond Kesk-Euroopasse. Esimese treeningud peeti juba enne aastavahetust. Kes on need inimesed, kes hullu spordiprojektiga sel aastal liituvad?