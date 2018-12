Kuigi korralikku külma sel talvel veel piisavalt ei ole olnud, et võiks rahuliku südamega jää peale minna, on kahjuks esimesed õnnetused siiski juba käes. Tuntud inimesed proovisid Pärnus omal nahal järgi, kui kerge või raske on jää august elusalt välja pääseda.