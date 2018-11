Eestis on 30 aasta jooksul diagnoositud 9700 HIV positiivset inimest, neist 2500 ei ole nakkusest teadlikud ega saa vajalikku ravi. Tervise Arengu Instituudi uuring näitab, et inimesed jõuavad HIV ravimiseni liiga hilja ning sel aastal on juba 173 uut nakatunut.