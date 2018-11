Nii politsei kui ka Kambja vallavalitsus on tänavu saanud üle poolesaja teate Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel uitavatest lehmadest. Ametivõimude kannatus katkes lõpuks ja nüüd on kohalikul maamehel Ivar Kivil aega kaks nädalat, et oma 70 peline kari hukata. Külarahvas sooviks aga ahastuses meest aidata.