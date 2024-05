Mida teevad lahutatud lapsevanemad oma lastega käitumises valesti - toome välja konkreetsed näited, millest on kõigil õppida!

Eestis tuli müüki erasaar - kui haruldane see on ja kas selle võib omandada ka mõni välismaalane, uurime järgi.



Kogusime Eesti artistidelt kokku nende tuntud hittide algsed ideelindistused - paneme nii televaaja kui ka räppar Cool D proovile, kas tunnete need ära.