VABA AKADEEMIA Leo Luks: «Ebaõdus kojutulek - pisut teooriat (Unheimliche) ja kirjandusteoste analüüs»

Loengusarja „Eesti kirjanduse kadunud kodu“ 4. loengus arendatakse väidet, mille kohaselt kojutulekud on eesti kirjanduses peamiselt imelikud ja vaevalised, nendes ei toimu rõõmsat taasühinemist koduga, vaid kogetakse kodususe puudumist. Loengu teoreetiliseks tugipunktiks on Sigmund Freudi lühike essee „Das Unheimliche“. Freudist tõukudes viiakse loengul teooriasse uppumata läbi mitmeid kirjandustõlgendusi, kaasates nii luulet kui proosat, nii klassikat kui kaasaegset kirjandust. Loengu lõpul vaadatakse mõnda kirjutamisstrateegiat, kuidas on eesti kirjanduses üritatud kojutuleku ebaõdusust vältida.